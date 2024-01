Business news: Tsmc in trattative con OpenAi per joint venture dedicata ai microchip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del laboratorio di ricerca statunitense sull'intelligenza artificiale OpenAi, Sam Altman, sarebbe in trattative con il colosso Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) e con investitori in Medio Oriente per realizzare una nuova joint venture dedicata ai microchip. Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times", ricordando che OpenAi punta a soddisfare il suo crescente fabbisogno di semiconduttori cercando al contempo di ridurre la dipendenza dal colosso statunitense Nvidia. Stando alle fonti riservate citate dalla testata, l'imprenditore 38enne avrebbe avviato interlocuzioni con alcuni degli investitori più ricchi del Medio Oriente, tra cui lo sceicco Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, e con la dirigenza di Tsmc, il cui amministratore delegato Chung Ching Wei ha incontrato proprio questa settimana a Taipei l'omologo di Nvidia, Jensen Huang. Nessuna delle parti coinvolte ha sinora commentato l'indiscrezione. Lo scorso novembre, Altman è stato bruscamente estromesso dalla carica di amministratore delegato di OpenAi dal Consiglio di amministrazione della società per mancanza di "sincerità". A seguito delle proteste di dipendenti e investitori, è tornato a ricoprire l'incarico nella società, da lui co-fondata nel 2015. (Cip)