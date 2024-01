Business News: Tunisia, Banca europea investimenti finanzia 40 milioni di euro per istituzioni educative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei)contribuirà con 40 milioni di euro al finanziamento della seconda parte del Programma di modernizzazione delle istituzioni educative in Tunisia. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa tunisina "Tap". Il costo totale della seconda tranche del Programma è stimato a circa 80 milioni di euro, di cui 40 milioni finanziati dalla Banca europea per gli investimenti, 25 milioni di euro da una sovvenzione Ue e 15 milioni di euro dallo Stato tunisino. Il contratto di finanziamento è stato approvato dal parlamento nel corso della sessione plenaria odierna, con il voto favorevole di 128 deputati, sette contrari e un astenuto. "Tap" evidenzia che il programma include la costruzione di 80 istituzioni educative secondo standard avanzati, oltre all'acquisizione di autobus, attrezzature, misure di governance e digitalizzazione. Durante la discussione, i rappresentanti hanno sollevato molte questioni legate, in particolare, all'invecchiamento delle infrastrutture di un certo numero di scuole in Tunisia, sottolineando la mancanza di attrezzature e delle strutture basilari necessarie, come il trasporto scolastico, l'acqua potabile e i servizi sanitari. In questo contesto, i deputati hanno chiesto un'indagine su accordi e appaltatori incaricati di completare i progetti infrastrutturali e di accelerare il completamento dei progetti in stallo. La prima parte del programma ha consentito l'acquisto di mezzi e attrezzature scolastiche, oltre a creare 59 istituzioni educative, delle quali, solo 25 sono state completate. Il piano ha inoltre contribuito a realizzare 388 opere di sviluppo e manutenzione, 232 delle quali già terminate. (Tut)