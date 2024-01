Business News: compagnia aerea Saudia, registrati oltre 30 milioni di passeggeri nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera dell'Arabia Saudita, Saudia, ha registrato una crescita annuale del 21 per cento nel numero di passeggeri nel 2023, con oltre 30 milioni di viaggiatori in un solo anno. Lo ha reso noto il quotidiano saudita “Arab News”, riportando un comunicato della compagnia, dove si legge che nel 2023 Saudia ha operato oltre 176 mila voli, con un aumento del 4 per cento. L’amministratore delegato di Saudia Group, Ibrahim Koshy, ha affermato che “i crescenti parametri di performance di Saudia riflettono l'esecuzione ottimale del nostro piano operativo per tutto l'anno, in particolare durante le stagioni di punta”. Koshy ha poi aggiunto che "guardando al futuro, prevediamo una sostanziale espansione della nostra flotta”. Nel 2023, la compagnia aerea ha raggiunto un tasso di puntualità dell’86,44 per cento, assicurandosi una posizione tra le prime dieci compagnie a livello globale. (Res)