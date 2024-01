Business News: Marocco-Regno Unito, società cinese investe nel progetto di interconnessione elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale cinese Ningbo Orient Wires & Cables, uno dei principali produttori di cavi sottomarini al mondo, ha acquisito circa l'11 per cento del capitale della società britannica Xlinks First Limited, che sta sviluppando il mega progetto di cavi sottomarini per l’interconnessione elettrica tra Marocco e Regno Unito. Lo ha riferito il sito britannico “Tradingview”, secondo cui l’azienda cinese prevede di investire 15 milioni di sterline (circa 17 milioni di euro). L'azienda ha lanciato un progetto di cavo sottomarino che partirà della città marocchina di Dakhla verso il Regno Unito col sostegno del governo britannico. Xlinks punta a produrre 3,6 gigawatt di elettricità da fonti rinnovabili per fornire energia elettrica a 7 milioni di abitazioni britanniche nel 2030. Il 19 ottobre 2024 ci sarà il primo incontro a Rabat tra una delegazione del ministero britannico per la Sicurezza energetica e il direttore generale dell'ufficio nazionale dell'Energia del Marocco. (Res)