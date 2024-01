Business News: media Egitto, a marzo possibile gara per la ricerca di minerali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto sarebbe in procinto di pubblicare a marzo una gara per la ricerca di minerali, con priorità data all'accettazione delle offerte da parte di aziende e investitori che forniscono valore aggiunto, producendo ed esportando materie prime. Lo riferisce un funzionario governativo citato dal quotidiano “Al Sharq” in condizione di anonimato. Il governo egiziano sta intensificando gli sforzi per aumentare gli investimenti diretti al settore minerario, e in particolare in quello dell’oro, con l’obiettivo di investire un miliardo di dollari nell’ambito minerario entro il 2030. Secondo la fonte, la gara includerebbe “aree per l’esplorazione per l’estrazione di materie prime e minerali associati a tre principali risorse naturali: fosfato, zolfo e potassio”. (Cae)