Business News: Arabia Saudita, Pif fornisce prime indicazioni di prezzo per offerta di obbligazioni

- Il Fondo pubblico per gli investimenti dell'Arabia Saudita (Pif) ha rilasciato le prime indicazioni di prezzo per la sua offerta di obbligazioni in tre tranche. Lo ha rivelato un documento bancario citato dal quotidiano saudita “Arab News”. La prima, con scadenza nel 2029, propone uno spread di 150 punti base rispetto ai Treasury Usa per le obbligazioni quinquennali, con un'opzione di acquisto alla pari esercitabile dopo un mese. La seconda tranche, con scadenza nel 2034, suggerisce un prezzo di 175 punti base rispetto ai Treasury statunitensi per le obbligazioni a 10 anni, accompagnata da un'opzione di acquisto alla pari a tre mesi. Infine, la terza opzione, con scadenza nel 2054, indica uno spread di 235 punti base rispetto allo stesso benchmark per l'opzione trentennale, insieme a un'opzione par call di sei mesi. Secondo il documento, Citi, Goldman Sachs International e J.P. Morgan lavorano come coordinatori globali congiunti per l'offerta di obbligazioni. Si prevede che l'emissione riceverà un rating dell’agenzia internazionale Fitch di A+, anche in virtù del legame tra l’Arabia Saudita e il Pif. Nell'ottobre 2023, il fondo ha concluso con successo le sue obbligazioni di bond sukuk (titolo di debito conforme alla Sharia) per un totale di 3,5 miliardi di dollari in due tranche. La prima, pari a 2,25 miliardi di dollari, ha scadenza nel 2028, mentre la seconda, pari a 1,25 miliardi di dollari, ha scadenza nel 2033. A ottobre 2023, Fahad al Saif, responsabile della divisione Global Capital Finance del Pif, aveva dichiarato: "Questa prima emissione internazionale di bond sukuk è un'altra pietra miliare per la strategia di raccolta di capitali a medio termine del Pif e una continuazione dei nostri sforzi per diversificare le nostre fonti di finanziamento". “Gli investimenti del Pif guidano l'innovazione e promuovono la creazione di posti di lavoro e contribuiscono alla crescita dell'economia dell'Arabia Saudita”, ha concluso Al Saif . (Res)