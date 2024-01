Business news: Nigeria, Tinubu al vertice G77+Cina, sosteniamo revisione della tassazione globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nigeriano Bola Tinubu, ha lanciato la proposta di una revisione della tassazione globale, spiegando che correggere lo squilibrio nel regime fiscale internazionale sia diventato indispensabile. Intervenendo al Terzo summit del Sud tra la Cina e il Gruppo dei 77 (G77+Cina), che si è aperto domenica nella capitale ugandese Kampala, Tinubu ha inoltre ribadito la fiducia e l'impegno del suo Paese nel multilateralismo come modo per affrontare le sfide globali. “Gli attuali sistemi fiscali internazionali, in gran parte modellati dagli interessi delle nazioni più ricche, spesso lasciano i Paesi in via di sviluppo in una posizione di svantaggio, soprattutto nella tassazione delle economie digitali. Questo squilibrio sistemico ha portato a significative perdite di entrate, ostacolando i nostri sforzi verso lo sviluppo sostenibile e l’autosufficienza economica”, ha sottolineato. In risposta a ciò, la Nigeria - insieme ad altri Stati membri del gruppo africano del G77 - ha sostenuto un’iniziativa storica presso le Nazioni Unite per chiedere una convenzione quadro sulla tassazione. Questa risoluzione, ha sottolineato Tinubu, segna un passo fondamentale verso la creazione di un sistema fiscale globale più equo e inclusivo. Esprimendo l'apprezzamento della Nigeria a tutti i Paesi che hanno sostenuto l'iniziativa di revisione fiscale globale, il presidente Tinubu ha affermato che la loro solidarietà riflette "il nostro impegno condiviso nel correggere le ingiustizie dell'attuale sistema fiscale e nel promuovere un ordine economico più giusto". Al vertice di Kampala partecipano numerosi capi di Stato e di governo, nonché capi di organizzazioni internazionali, tra cui il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. (Res)