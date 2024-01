Business news: Uganda, revisore generale, nel 2023 accumulati arretrati per 218 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il governo dell'Uganda ha accumulato arretrati nei pagamenti per oltre 218 milioni di dollari, dovuti soprattutto ai tagli alla spesa ed ai ritardi nell'approvazione delle richieste degli appaltatori. Lo riferisce "The East African", che cita il rapporto pubblicato dal revisore generale nazionale. Secondo l'analisi, gli arretrati maggiori sono stati accumulati dall'Autorità nazionale per le strade (Unra), con 122 milioni di buco nell'anno fiscale 2021/22 e 161 milioni nel successivo. Secondo quanto riferito, le fatture non pagate in possesso dell'Unra e del ministero dei Lavori e dei Trasporti hanno paralizzato le operazioni degli appaltatori locali a causa dei gravi vincoli di liquidità, a loro volta motivo di ritardo nel pagamento di stipendi, affitti, rimborsi di prestiti, tasse e costi dei materiali da costruzione. Sempre secondo il revisore, alla fine di giugno 2023 gli arretrati complessivi dell’Uganda nei confronti delle organizzazioni internazionali ammontavano inoltre a 41 miliardi di dollari a causa dei significativi tagli ai finanziamenti attuati lo scorso anno. Sul rapporto si è espresso il portavoce Unra, Allan Sempebwa, che ha giustificato i ritardi con le difficoltà economiche vissute dal Paese. “L’economia non si è ripresa completamente dal periodo di blocco dovuto alla pandemia di Covid-19. Ciò ha portato a ingenti arretrati nei confronti degli appaltatori locali, a un rallentamento dei progetti di costruzione stradale esistenti e a ritardi nell’avvio di nuovi progetti di costruzione stradale", ha sostenuto, assicurando tuttavia che l'authority stradale sta "coinvolgendo il governo su come sostenere alcuni dei nostri progetti critici che sono in fase di attuazione nonostante i tagli al budget”. (Res)