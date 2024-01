Business news: Etiopia, utili semestrali di Ethio Telecom in aumento del 26 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utili semestrali della compagnia nazionale di telecomunicazioni etiope Ethio Telecom sono aumentati del 26 per cento a circa 760 milioni di dollari. Lo ha riferito l'amministratore delegato Frehiwot Tamiru in una nota, in cui precisa che per quanto riguarda gli utili privi di interessi, tasse, svalutazioni ed ammortamenti (Ebitda) l'aumento è del 14 per cento a circa 352,23 milioni di dollari. Gli abbonati al suo servizio finanziario basato sulla telefonia mobile Telebirr, lanciato nel maggio 2021, sono cresciuti fino a 41 milioni sui 74,6 milioni di abbonati totali, ha aggiunto Frehiwot. Ethio Telecom è in concorrenza con la keniota Safaricom Etiopia, che ha lanciato nel Paese i suoi servizi di rete mobile commerciale nell’ottobre 2022 e ora copre almeno 21 città. (Res)