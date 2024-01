Business news: Niger, giunta militare sospende temporaneamente la concessione di nuove licenze minerarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare del Niger ha temporaneamente sospeso la concessione di nuove licenze minerarie e ha ordinato un audit del settore. Lo ha affermato il ministero delle Miniere in una nota, senza fornire ulteriori dettagli. "Stiamo cercando di capire chi detiene le licenze minerarie e quali riforme devono essere attuate affinché lo Stato possa aumentare i propri profitti", ha detto Fatimata Korgom, vicesegretaria generale del ministero delle Miniere, citata dall'agenzia "Bloomberg". Il Niger possiede i minerali di uranio di più alta qualità del continente africano ed è il settimo produttore mondiale di uranio, il metallo radioattivo utilizzato come combustibile per l'energia nucleare. Nel Paese operano attualmente la francese Orano, la canadese Global Atomic e la cinese China Natural Nuclear Corporation, le cui operazioni sono continuate nonostante il colpo di Stato militare del luglio dello scorso anno. Da allora il Paese è stato colpito da sanzioni ed è rimasto tagliato fuori dal mercato obbligazionario regionale, oltre a congelare i suoi conti presso la Banca centrale regionale. Il Paese ha recentemente mancato il pagamento di 38,7 milioni di dollari su un’obbligazione commerciale, portando il totale dei mancati pagamenti di capitale e interessi dal golpe a 485 milioni di dollari. L’anno scorso il Paese è stato costretto a tagliare il budget per il 2023 del 40 per cento dopo che i suoi alleati occidentali hanno sospeso gli aiuti. (Res)