Business news: colloquio amministratori delegati Nvidia-Tsmc, focus su Ia

- L’amministratore delegato del colosso tecnologico statunitense Nvidia, Jensen Huang, ha incontrato questa settimana il suo omologo della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), Chung Ching Wei, per discutere i vincoli alla fornitura di microchip per l’intelligenza artificiale. I due hanno affrontato la questione nel corso di una cena a Taipei, cui si è unito anche il fondatore di Tsmc, Morris Chang. Huang ha iniziato la sua visita a Taiwan il 20 gennaio, la quarta in un anno. È arrivato sull’isola pochi giorni dopo una visita in Cina, condotta proprio nel momento in cui l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ordinato a Nvidia di bloccare l’esportazione di microchip di fascia alta nel Paese asiatico. Mentre il rappresentante dell’azienda Usa si è rifiutato di rispondere a domande sul viaggio in Cina, a Taipei ha parlato diffusamente del ruolo di Taiwan e di Tsmc nell’industria globale dei semiconduttori. “La sfida più grande nel campo dell’intelligenza artificiale è l’ampliamento della capacità. Stiamo lavorando molto duramente, Tsmc e tutti i nostri partner della catena di fornitura sull’isola stanno lavorando molto duramente per tenere il passo con la domanda”, ha dichiarato. In passato, Huang si è espresso a più riprese sulla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, paventando rischi per i colossi tecnologici statunitensi nel caso di un aumento delle sanzioni verso il Paese asiatico nel segmento dei semiconduttori. Un aumento delle restrizioni, ha spiegato l’amministratore delegato di Nvidia, potrebbe infatti spingere le aziende cinesi a sviluppare proprie alternative, con rischi a lungo termine per le aziende Usa. (Res)