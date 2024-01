Business News: Emirati, tre aziende creano corridoio aereo per diversificare il commercio alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre società logistiche di Abu Dhabi hanno concordato di sviluppare un corridoio aereo, il Fresh corridor 2.0, per diversificare il commercio e gli investimenti nel settore alimentare del Paese. Lo ha reso noto il quotidiano emiratino “The National”. Le società che partecipano a tale progetto sono la divisione cargo di Etihad Airways, Etihad Cargo, gli aeroporti di Abu Dhabi e il mercato all'ingrosso alimentare Abu Dhabi food hub. L'iniziativa aiuterà a diversificare le fonti alimentari, a sviluppare nuovi corridoi commerciali e a migliorare la scelta dei prodotti disponibili per i consumatori regionali. "Il lancio del Fresh corridor 2.0 incoraggerà il commercio alimentare bidirezionale tra gli Emirati Arabi Uniti e il resto del mondo, portando prodotti alimentari negli Emirati Arabi Uniti ma anche portando i nostri prodotti Made in the Uae nel mondo”, ha affermato Elena Sorlini, amministratore delegato e amministratore delegato ad interim degli aeroporti di Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti mirano ad aumentare il contributo del cibo e dell'agricoltura alla loro economia di 10 miliardi di dollari all’anno e di creare 20 mila posti di lavoro nei prossimi cinque anni. Il paese sta diversificando la propria economia allontanandosi dal petrolio e sostenendo la crescita di altri settori come quello alimentare e agricolo. (Res)