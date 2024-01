Business News: Tunisia, investimenti in calo del 5,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, gli investimenti nel settore industriale in Tunisia sono diminuiti del 5,2 per cento rispetto all'anno scorso. Lo si evince dai dati pubblicati dall'Agenzia per la promozione dell'industria, che stima gli investimenti a circa 3 milioni di euro. Secondo la stessa fonte, il numero di progetti approvati per lo stesso periodo è stato di 2.854, consentendo la creazione di 42.850 posti di lavoro. Tra questi, l'Agenzia ha indicato la creazione di un'unità di produzione del cemento a Tataouine, nel sud del Paese, e di una seconda unità, a Sidi Bouzid. Tra i settori che hanno visto una crescita degli investimenti, l'industria dei materiali da costruzione, della ceramica e del cristallo (con un aumento del 46,6 per cento), l'industria chimica (21,4 per cento), tessile e abbigliamento (6,6 per cento). Circa il 46 per cento degli investimenti nel 2023 rientrano nel quadro di progetti di ammodernamento, per un totale di 331 mila euro. (Tut)