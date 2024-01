Venezuela: opposizioni contro esclusione Machado, i suoi diritti dovevano essere rispettati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo delegazione ha elencato le violazioni all'accordo che si sarebbero sin qui compiute. Dovrebbe innanzitutto essere già stabilita o almeno data una indicazione della data delle elezioni", ha detto Blyde. "Ministero degli Esteri e autorità elettorali dovrebbero aver già avviato le richieste agli enti internazionali e alle missioni di osservazione che sono nell'accordo". Nel Paese dovrebbe regnare "un clima di tranquillità e di bace politica", per permettere uno svolgimento "tranquillo" della campagna elettorale, ma si sta "usando tutta la forza dello Stato per mettere in moto una escalation di repressione". Blyde ha quindi smentito le accuse fatte dalle autorità di aver ordito trame sovversive, motivo di una nuova ondata di arresti. "Noi non appoggiamo nessun atto di violenza, nessun tentativo di colpo di Stato né dell'ordine costituzionale", ha detto l'avvocato ricordando che firmando l'Accordo si sarebbe dovuto anche dire "basta ai prigionieri politici". (segue) (Vec)