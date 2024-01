Business news: utili Hyundai Motor in crescita del 31 per cento nel quarto trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili sudcoreano Hyundai Motor Co. ha conseguito nel quarto trimestre 2023 un aumento degli utili del 31 per cento, a 2.200 miliardi di won (1,65 miliardi di dollari). Lo ha annunciato l'azienda. Il dato, che riflette in parte tassi di cambio sfavorevoli e costi una tantum relativi alla dismissione di attività in Russia, è stato inferiore alle previsioni degli analisti. A dicembre Hyundai Motor ha annunciato che la cessione dei suoi stabilimenti in Russia comporterà per l'azienda un costo di 219,2 milioni di dollari. L'azienda ha sospeso tutte le operazioni in quel Paese da marzo 2022, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. (Git)