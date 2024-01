Business news: semiconduttori, Sk hynix torna in attivo nel quarto trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sk hynix, il secondo maggior produttore di microchip mondiale, ha conseguito un utile operativo di 346 miliardi di won (259,1 milioni di dollari) nel quarto trimestre 2023, dopo quattro trimestri consecutivi in perdita. L'azienda ha annunciato che intende ammodernare il suo primo stabilimento produttivo in Cina per destinarlo alla fabbricazione di prodotti ad alto valore aggiunto, aumentando così la profittabilità dell'azienda. "Contrariamente al passato, concentreremo le nostre decisioni di investimento sulla produzione di valore, anziché sull'aumento della capacità". ha dichiarato il vicepresidente e Cfo di Sk hynix, Kim Woo-hyun. (Git)