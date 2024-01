Gaza: fonti Usa, concordata bozza scritta per accordo su ostaggi e cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti che stanno negoziando un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza hanno finalizzato una bozza di accordo che sospenderebbe il conflitto tra Israele e Hamas per due mesi, in cambio della liberazione di oltre cento ostaggi che sono ancora nelle mani del movimento islamista palestinese. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che un accordo definitivo potrebbe arrivare entro due settimane. Le parti avrebbero preparato una bozza scritta di accordo mettendo insieme le diverse proposte avanzate dai rappresentanti di Israele e di Hamas, che sarà oggetto di discussione nel quadro di colloqui in programma per la giornata di oggi a Parigi. Le fonti si sono dette “ottimiste” in merito alla possibilità di raggiungere una intesa definitiva, anche se ci sarebbero ancora diversi punti su cui le parti sono in disaccordo. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha telefonato venerdì agli omologhi di Qatar ed Egitto, dopo avere inviato il direttore della Cia, William Burns, nella capitale francese, dove incontrerà oggi alcuni funzionari di Gerusalemme, Doha e del Cairo. Se i colloqui dovessero portare risultati tangibili, hanno aggiunto le fonti, il coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente, Brett McGurk, potrebbe tornare nella regione per aiutare a finalizzare un accordo definitivo. (segue) (Was)