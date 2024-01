Business News: Air Algerie annuncia sette nuove rotte nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Air Algerie, Yacine Ben Slimane, ha annunciato il lancio di sette nuove rotte entro il quarto trimestre del 2024, in particolare verso gli aeroporti di Libreville (Gabon), Abuja (Nigeria) e N'Djamena (Ciad), oltre a Gatwick (Londra) e New York. Lo ha riferito il quotidiano algerino "Echourouk". La nuova rotta da e verso l'aeroporto di New York è attualmente in fase di studio. Inoltre, discutendo il programma di Air Algerie per la stagione estiva, Ben Slimane ha indicato che la compagnia aerea ha programmato 516 voli settimanali sulla sua rete internazionale, pari a circa 165.252 posti a sedere settimanali, che rappresentano un aumento del 22 per cento della capacità rispetto al 2023. (Ala)