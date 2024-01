Business News: inviato Usa in Libia, essenziale preservare capacità di produrre petrolio della Noc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Libia dipende dal settore energetico e, per questa ragione, la capacità della National Oil Corporation (Noc, l'ente petrolifero libico) di produrre petrolio va preservata. È quanto ha affermato l'inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, l'ambasciatore Richard Norland, durante l'incontro con il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera libica, Farhat Bengdara, alla presenza del vice segretario aggiunto, Joshua Harris, e dell'incaricato d'affari, Jeremy Berndt. Norland ha inoltre sottolineato che gli Usa continueranno a cooperare con la compagnia per raggiungere obiettivi comuni nel campo del cambiamento climatico, elogiando la strategia della Noc per la riduzione delle emissioni di carbonio. (Lit)