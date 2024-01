Business news: Tesla presenterà Cybertruck in Cina a fine gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense Tesla dovrebbe avviare un tour in Cina per la presentazione del pick-up a propulsione elettrica Cybertruck a fine gennaio. Lo riporta il quotidiano cinese "The Paper". Il Tesla Cybertruck è un pick-up a quattro porte dotato di batteria agli ioni di litio ricaricabile, prodotto da Tesla a partire dallo scorso anno. La mastodontica autovettura, che è in grado di caricare quasi undici quintali e di trainarne 45, è stata presentata al Tesla Design Studio di Hawthorne, nello Stato Usa della California, nel 2019. Ispirato al film di fantascienza Blade Runner, il Cybertruck della casa di Palo Alto presenta un telaio monoscocca definito "esoscheletro" e una carrozzeria composta da pannelli in acciaio inox laminato a freddo, che gli conferiscono un design squadrato e geometrico. La lamiera di acciaio inossidabile esterna può inoltre resistere a colpi di proiettili calibro nove millimetri. (Cip)