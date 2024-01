Business news: Cina, profitti imprese statali a 366 miliardi di dollari nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti generati dalle imprese statali della Cina si sono attestati a circa 365,9 miliardi di dollari nel 2023. Lo indicano i dati pubblicati dalla Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà statale (Sasac). Lo scorso anno, le suddette aziende hanno proceduto ad investimenti in immobilizzazioni per 705 mila miliardi di dollari, in aumento dell’11,4 per cento su anno. Nello stesso periodo, la spesa in ricerca e sviluppo ha raggiunto i 155 miliardi di dollari. (Cip)