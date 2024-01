Business news: Cina, Country Garden vende proprietà a Canton per ridurre il debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso immobiliare cinese Country Garden sta vendendo proprietà nella metropoli meridionale di Canton con l’obiettivo di raccogliere 530 milioni di dollari per alleviare la sua passività. A quanto si apprende dalla piattaforma di transazione patrimoniale Guangzhou Enterprises Mergers and Acquisitions Services, le proprietà includono un resort alberghiero, quattro torri di uffici, un centro commerciale e cinque condomini. Country Garden, la più grande società immobiliare privata della Cina, è stata dichiarata in default lo scorso ottobre su obbligazioni offshore dal valore di 11 miliardi di dollari. (Cip)