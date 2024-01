Business news: Thailandia, Jkn cede il 50 per cento di Miss Universo per 16 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato thailandese Jkn Global Group, gruppo mediatico che attualmente detiene l'Organizzazione di Miss Universo, ha annunciato di aver venduto il 50 per cento dell'organizzazione che gestisce il noto concorso di bellezza a Legacy Holding Group, con sede in Messico, per 16 milioni di dollari. Jkn, guidato dalla magnate thailandese dei media e icona transgender Anne Jakkaphong Jakrajutatip, ha riferito che la transazione dovrebbe essere completata entro settembre. La vendita contribuirà alla riabilitazione finanziaria di Jkn, che ha presentato istanza di protezione dal fallimento lo scorso novembre a causa di una carenza di liquidità. (Fim)