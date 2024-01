Venezuela: opposizioni contro esclusione Machado, i suoi diritti dovevano essere rispettati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non stiamo interrompendo il dialogo, stiamo usando il meccanismo per denunciare le innumerevoli violazioni dell'Accordo di Barbados e del giusto processo". Il giudizio compiuto dalla Corte "non è un atto simbolico. Devi produrre prove, devi consentire la difesa il diritto di difesa", ha detto Blyde. "È inaccettabile che si cerchi di coinvolgere una dirigente delle opposizioni senza mostrare una prova", ha proseguito il capo delegazione ricordando che la sentenza della giustizia amministrativa non è stata visionata. Nell'accordo, a rimarcato, si parlava di concedere a tutti i candidati la possibilità di presentarsi e nelle trattative "si è parlato esplicitamente di Machado". "Non vogliamo fare la fine del Nicaragua", ha insistito Blyde invitando i presidenti di Francia, Emmanuel Macron, della Colombia, Gustavo Petro, e del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, "a fare tutto ciò che possono" per esigere il rispetto degli Accordi. (segue) (Vec)