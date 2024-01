Business news: Nepal, economia informale vale più del 38 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un terzo del prodotto interno lordo del Nepal è legato all’economia informale. È quanto emerge da una ricerca condotta dal Dipartimento centrale di economia dell’Università Tribhuvan di Katmandu in collaborazione con la banca centrale. Lo studio, di cui dà conto il quotidiano “The Kathmandu Post”, è stato appena pubblicato ma si ferma all’anno fiscale 2020-21, per il quale viene stimata un’economia informale pari al 38,6 per cento del Pil, vale a dire 1.440 miliardi di rupie. A contribuire sono soprattutto il settore immobiliare (99,97 per cento) e l’agricoltura (96,48) mentre le quote sono più basse nei servizi (50 per cento) e nell’industria (16,36). La percentuale dell’economia informale era al 42,9 per cento nel 2015-16; fino al 2018-19, per il quale la stima è del 37,6 per cento, è stato osservato un calo, ma nel 2019-20, in seguito alla pandemia di Covid-19, la percentuale è risalita al 39,1 per cento. (Inn)