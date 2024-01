Business News: Al Sisi, centrale nucleare Dabaa è un pilastro dello sviluppo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del quarto reattore della centrale nucleare di Dabaa, in Egitto, “è uno dei pilastri dello sviluppo economico e sociale in conformità con Egypt Vision 2030”. Lo ha affermato il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, in videocollegamento durante la cerimonia che ha dato il via alla costruzione del quarto reattore dell’infrastruttura, a cui ha partecipato anche l’omologo russo, Vladimir Putin. “La crisi globale dell’approvvigionamento energetico conferma l’importanza della decisione strategica presa dallo Stato egiziano per rilanciare il piano nucleare pacifico del Paese per la produzione di energia elettrica, in quanto contribuisce ad avere forniture energetiche sicure, economiche e a lungo termine, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili ed evitando l’impatto della fluttuazione dei prezzi”, ha aggiunto Al Sisi. L'impianto di Dabaa è un progetto congiunto concordato da Russia ed Egitto alla fine del 2017. I costi complessivi stimati per la costruzione della centrale ammontano a 28,75 miliardi di dollari. L'impianto, una volta completato, potrà produrre fino a 4,8 gigawatt di energia. Da parte sua, il direttore generale di Rosatom, Alexey Likhachev, ha affermato che i lavori sui quattro reattori procedono in parallelo. "Ci sono più di 90 aziende egiziane tra i nostri partner commerciali, e la parte egiziana sta attuando tutti gli obblighi che le sono stati assegnati", ha detto Likhachev, aggiungendo che "il ciclo operativo della centrale nucleare si avvicina ai 100 anni". (Cae)