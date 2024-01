Venezuela: presidenziali, Argentina segue "con preoccupazione" situazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina "segue con preoccupazione la situazione politica in Venezuela", denunciando la decisione di escludere dalle elezioni presidenziali la "la principale leader oppositrice, vincitrice delle primarie, Maria Corina Maachado". L'Argentina, si legge in una nota del ministero degli Esteri, "riafferma il suo impegno a difesa della libertà, della democrazia e dei diritti umani, augurandosi si possano celebrare in fretta elezioni presidenziali democratiche, trasparenti, con partecipazione piena di tutti i candidati politici e con la presenza di osservatori elettorali esterni". (Abu)