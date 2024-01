Gaza: fonti Usa, concordata bozza scritta per accordo su ostaggi e cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito al quotidiano, una prima fase della bozza di accordo consisterebbe in un cessate il fuoco di 30 giorni, durante il quale Hamas rilascerebbe prima le donne, gli anziani e i feriti. Nel mentre, le parti dovrebbero concordare una seconda tregua, sempre di 30 giorni, per consentire anche il rilascio degli uomini e dei militari israeliani tenuti ancora in ostaggio. La bozza includerebbe anche un rafforzamento dell’assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza, mentre le parti starebbero ancora negoziando il numero di palestinesi che verrebbero liberati dalle prigioni israeliane. Un cessate il fuoco di due mesi, secondo le fonti, consentirebbe un maggiore sforzo diplomatico per porre fine definitvamente al conflitto. (Was)