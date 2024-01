Business News: Tunisia, registrato nel 2023 il saldo commerciale più alto degli ultimi dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il saldo commerciale della Tunisia si è attestato al 78,4 per cento nel 2023, rispetto al 69,5 per cento registrato nel 2022, il tasso più alto dal 2014. Lo si apprende dai dati diffusi dal ministero del Commercio tunisino. I dati degli interscambi mostrano un miglioramento del deficit commerciale della Tunisia, passando da 7.487 miliardi di euro del 2022 a 5.065 miliardi di euro nel 2023, registrando un calo del 32,4 per cento. Dai dati del ministero, emerge inoltre che il valore delle esportazioni dalla Tunisia ha registrato una crescita del 7,9 per cento, raggiungendo 18.422 miliardi di euro nel 2023, rispetto ai 17.080 miliardi di euro del 2022. Il valore delle importazioni è invece diminuito del 4,4 per cento lo scorso anno, attestandosi a 23.487 miliardi di euro nel 2023, rispetto ai 24.569 miliardi di euro del 2022. (Tut)