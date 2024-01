Business news: rinnovabili, Nest in Vietnam per "svolta solare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia, in prima linea nella ricerca per una transizione energetica che soppianti le fonti inquinanti con le rinnovabili, esporta il suo know how in tutto il mondo. È il caso della Fondazione Nest - Network 4 Energy Sustainable Transition, partenariato esteso che fa ricerca sulle energie del futuro – promosso dal ministero dell’Università e Ricerca (Mur) e finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – che ha recentemente incontrato i ricercatori dell'Istituto di scienze dell'energia, Accademia delle scienze e tecnologie del Vietnam, e partecipato alla conferenza Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering (Eeeam) ad Hanoi, la prim a in Vietnam su tematiche di ambiente ed energia elettrica. Lo riferisce un comunicato della Fondazione. L’incontro è stato occasione per presentare ai ricercatori vietnamiti i più recenti passi avanti in materia di energia solare e le possibilità che stanno emergendo dalle ricerche che Fondazione Nest sta portando avanti in Italia. Si sono svolte discussioni sulle attività di ricerca e formazione collaborative già in corso tra Italia e Vietnam e si sono delineate molteplici potenziali collaborazioni, legate in particolare alla svolta "solare" delle nuove politiche energetiche vietnamite. (Com)