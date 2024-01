Giustizia: a Tajani il “Sigillo di San Girolamo” per il Tribunale dei brevetti a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio ieri, a Roma, è stato firmato l’Accordo di Sede che regolerà i rapporti tra Italia e TUB in relazione al funzionamento della sede milanese. Per Tajani “il Tub è il frutto di un’intensa azione diplomatica, che mette Milano sulla mappa come una delle tre città in Europa che ospitano una sede della Divisione centrale. È anche un riconoscimento del ruolo di Milano e dell’Italia nel mondo della proprietà intellettuale e del diritto”. (segue) (Com)