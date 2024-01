Giustizia: a Tajani il “Sigillo di San Girolamo” per il Tribunale dei brevetti a Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano è già operativa da giugno la Divisione Locale italiana del Tub, e il bilancio dei primi sei mesi è incoraggiante. Ugualmente incoraggiante è il de bilancio relativo a quelle competenze provvisoriamente attribuite a Parigi ma destinate a passare alla sede di Milano della Divisione Centrale. “La presenza del Tub a Milano, a livello sia di Divisione Locale che Centrale, è un importante valore aggiunto per la città e per tutto il Paese. Penso alle ricadute positive non solo sul mondo del diritto, rappresentato qui questa sera, ma anche su quelli dell’innovazione e dell’industria – ad esempio in settori quali le scienze umane e il farmaceutico, o la moda e il design” ha dichiarato il responsabile della Farnesina. (Com)