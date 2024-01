Business news: Cina, Evergrande annuncia vendita partecipazione in Shantou Hengmeng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hengda Real Estate Group Yuedong, unità del colosso immobiliare cinese Evergrande, ha concluso un accordo per vendere la sua intera partecipazione nella società Shantou Hengmeng Property Development per 19,2 milioni di dollari. È quanto si apprende da una dichiarazione pubblicata dall’azienda. Hengda Real Estate Group Yuedong detiene il 65 per cento della joint venture Shantou Hengmeng, mentre il resto è detenuto da Redleaf Trading, con sede in Australia. Evergrande prevede di ricavare dalla vendita circa 43 milioni di dollari, che serviranno a sanare il suo debito con Shantou. (Cip)