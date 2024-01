Business news: scandalo 1Mdb, governo Malesia valuta azioni legali contro banche internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia sta valutando di intentare cause legali contro diverse banche straniere nell'ambito dello scandalo dei miliardi sottratti al fondo d'investimento sovrano 1Malaysia Development Berhad (1Mdb). Lo ha annunciato la task force governativa per il recupero degli asset sottratti al fondo. Johari Abdul Ghani, presidente della task force, ha affermato che diverse banche straniere hanno facilitato trasferimenti di fondi sottratti a 1Mdb senza condurre adeguati processi di "Conosci il Tuo cliente" ("Kyc"): un riferimento agli standard utilizzati nell'industria degli investimenti e dei servizi finanziari per verificare l'identità dei clienti ed eventuali rischi legati a frodi, corruzione, riciclaggio di denaro e finanziamenti legati al terrorismo. (Fim)