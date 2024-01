Business news: Airbus inaugura a Chengdu centro assistenza a intero ciclo di vita di un aeromobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Airbus Lifecycle Services Centre (Alsc) ha avviato le proprie operazioni a Chengdu, in Cina, con l'offerta di soluzioni per gestire l'intero ciclo di vita di un aeromobile. Lo ha reso noto un comunicato di Airbus. Questo centro è il primo nel suo genere a coprire, in un'unica soluzione, l'intera gamma di attività: dal parcheggio e stoccaggio degli aeromobili alla manutenzione, agli aggiornamenti, alle conversioni, allo smantellamento e ai servizi di riciclo per vari tipi di aeromobili, oltre alla distribuzione controllata di parti usate provenienti dallo smantellamento. L’Alsc di Chengdu è certificato sia dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) che dall'Amministrazione dell'aviazione civile della Cina (Caac). Il centro di Airbus si estende su una superficie di 717 mila metri quadrati e ha una capacità di stoccaggio di 125 aeromobili. Il sito incrementerà progressivamente le operazioni da qui al 2025, impiegando direttamente fino a 150 dipendenti. Gli edifici principali hanno ottenuto la certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) per la loro costruzione, un primo passo per ridurre l'impatto ambientale delle operazioni nel sito. (Com)