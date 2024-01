Business news: energia, kazakha KazMunayGas firma accordo di cooperazione con croata Janaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia nazionale del gas del Kazakhstan, KazMunayGas, ha firmato un protocollo d’intesa con la croata Jadrasnki Naftovod (Janaf) che impegna le due aziende a studiare opportunità di affari e di cooperazione nel trasporto e nel deposito di idrocarburi. L’accordo è stato firmato dal vice presidente del consiglio di amministrazione di KazMunayGas, Bulat Zakirov, e dall’amministratore delegato di Janaf, Stepan Adanic, a margine del primo incontro della Commissione intergovernativa Kazakhstan-Croazia per la cooperazione economica. L’intesa, riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”, riflette anche il comune interesse a uno scambio di esperienze nella risposta ai problemi del mercato energetico. Zakirof ha osservato come l’accordo crei le basi per un approfondimento della cooperazione con la Croazia nel settore energetico. L’ambasciatore croato ad Astana Refit Sabanovic, da parte sua, ha sottolineato come il documento possa contribuire a nuovi accordi per il trasporto degli idrocarburi kazakhi verso i mercati europei. Presente alla cerimonia anche l’ambasciatore del Kazakhstan in Croazia, Akylbek Kamaldinov, secondo cui l’accordo contribuirà alla sicurezza nazionale di Astana rafforzandone il ruolo come affidabile fonte di approvvigionamento energetico dell’Europa. Nei primi undici mesi del 2023, il Kazakhstan ha esportato oltre 300 milioni di dollari di petrolio attraverso l’oleodotto Adria, che trasporta greggio verso Croazia, Serbia e Ungheria. (Res)