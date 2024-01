Milano: Truppo (Fd'I), solidarietà alla comunità ebraica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio, "in occasione della Giornata della Memoria all'Olocausto, una delegazione di Fratelli d'Italia composta dal sottoscritto e dal Consigliere Comunale Enrico Marcora, ha voluto manifestare la propria vicinanza alla memoria di chi non c'è più e all'intera Comunità Ebraica". Lo comunica in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, Riccardo Truppo, sulla visita al Memoriale della Shoah di Milano questo pomeriggio. "Soprattutto quest'ultima, purtroppo, rimane continuamente sotto attacco sia, materialmente, nella terra di Israele che, spiritualmente, nella nostra città con frequenti e offensivi cortei che dimostrano sempre di più una recrudescenza del sentimento antisemita, che non è assolutamente accettabile sia in Italia che, in particolare, nel capoluogo lombardo! In questo periodo decenni di commemorazioni sembrano essersi sciolte in tante incertezze soprattutto a sinistra che non portano parole chiare di condanna a quanto succede in Medio Oriente", conclude Truppo.(Com)