Tivoli: assessore Righini, dissequestro ospedale smentisce opposizioni, ora ripristino servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia del dissequestro dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli da parte della Magistratura, "oltre a essere una buona notizia per tutto il territorio, smentisce soprattutto le cassandre dell'opposizione che avevano tentato di costruire una polemica elettorale su una tragedia dolorosa". Lo dichiara in una nota l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Ora finalmente ci sono tutti i presupposti affinchè si possano avviare i lavori necessari al ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile e proprio a questo riguardo ci siamo attivati per tempo in modo da poter intervenire già dai prossimi giorni senza indugi", conclude l'assessore. (Com)