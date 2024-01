Roma: striscioni fumogeni e cartelli, in centinaia a piazza Vittorio, per "Palestina libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cartelli, fumogeni, bandiere e kefiah a sostegno della causa palestinese e contro ogni genocidio. In centinaia si sono riuniti questo pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele, a Roma, nel Giorno della Memoria, per chiedere la fine dei bombardamenti a Gaza e l'interruzione dei rapporti commerciali e militari tra l'Italia e lo Stato di Israele. Alcuni cartelli portavano le scritte "I genocidi sono tutti uguali" e "La Memoria riguarda ogni epoca, basta genocidi a Gaza". In aria, oltre alle bandiere palestinesi, hanno sventolato anche quelle di Potere al popolo, di Rifondazione comunista, dell'Usb e delle associazioni studentesche Cambiare e Osa. "Free Palestine, mai più apartheid", "Palestina libera, Palestina rossa" e "from the river to the sea Palestine will be free" sono stati alcuni dei cori intonati dai manifestanti. Tra i partecipanti alla manifestazione era presente anche Chef Rubio, noto personaggio televisivo, fermato ieri dalla polizia mentre trasportava una tanica da 5 litri contenente sangue animale mentre andava a una manifestazione pro Palestina. (segue) (Rer)