Business news: Cina, esportazioni di gallio e germanio crollate nel 2023

- Le esportazioni cinesi di gallio e germanio, due metalli critici nell’industria dei semiconduttori, sono crollate nel 2023 dopo le restrizioni alle spedizioni verso Stati Uniti e loro alleati imposte da Pechino il primo agosto. Stando ai dati dell’Amministrazione generale delle dogane cinesi, il valore delle esportazioni di gallio nel 2023 è sceso di due terzi, arrivando a 8,47 milioni di dollari. Le vendite di germanio sono invece diminuite dell’8 per cento, attestandosi a 48,4 milioni di dollari. La Cina domina entrambi i mercati: produce infatti oltre il 95 per cento di gallio a livello globale e circa il 60 per cento di germanio. (Cip)