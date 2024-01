Business news: la Cina punta a crescere del 5 per cento nel 2024 nonostante rallentamento economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Pechino punta ad una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) del 5 per cento quest'anno, nonostante le modeste aspettative di crescita dell'economia nazionale. Lo riporta la piattaforma di notizie "Channel News Asia", ricordando che il Pil della capitale della Cina è aumentato del 5,2 per cento nel 2023. Il dato si pone in linea con la crescita della nazione, che ha superato l'obiettivo del 5 per cento fissato dal governo, ponendosi tuttavia lievemente al di sotto delle stime degli analisti nell'ultimo trimestre. Da ottobre a dicembre la crescita della Cina si è attestata al 5,2 per cento su anno, accelerando rispetto al 4,9 per cento del trimestre precedente ma mancando di 0,1 punti percentuali le previsioni di crescita. Su base trimestrale, la crescita del Prodotto interno lordo (Pil) da ottobre a dicembre è stata dell'un per cento, contro l'1,5 per cento registrato nel periodo luglio-settembre. "La crescita annua del 5,2 per cento è stata raggiunta a fronte della bassa base di partenza dell'anno precedente e non è all'altezza delle aspettative diffuse circa una ripresa all'inizio del 2023", ha dichiarato Zhu Tian, professore di economia presso la China Europe International Business School di Shanghai. In tale quadro, resta alta l'attenzione sull'andamento dell'economia nel 2024, le cui prospettive sono offuscate dal calo della fiducia degli investitori, dal tracollo del mercato immobiliare, la debolezza del settore privato e la pressione deflazionistica. (Cip)