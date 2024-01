Giornata memoria: a Roma una fiaccolata silenziosa per ricordare gli "stermini dimenticati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fiaccolata silenziosa per ricordare gli stermini dimenticati si è svolta oggi, a Roma, in occasione della Giornata della Memoria. Da piazza dell'Esquilino fino a via degli Zingari, alcune decine di persone hanno omaggiato e celebrato Rom/Sinti, omosessuali e disabili uccisi dal nazifascismo. L'evento è promosso, tra gli altri, dall'Opera Nomadi e l'Anpi Roma. Tra i presenti oltre al presidente Massimo Converso, una delegazioni di Alleanza capitolina Verdi-Sinistra. "Tra gli obiettivi della manifestazione ricordare l'importanza e l'urgenza della proposta di integrazione della legge 211 con gli stermini dimenticati di Rom/Sinti, omosessuali e disabili, nonché caldeggiare la costruzione in loco di un monumento per gli stermini dimenticati", spiegano gli organizzatori. (Rer)