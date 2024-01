Incendio ospedale Tivoli: Fd'I, dissequestro ottima notizia ora subito bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dissequestro dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli "è un'ottima notizia. La velocità con la quale la Procura tiburtina ha svolto gli accertamenti necessari affinché venga stabilita la verità e accertate le responsabilità sui tragici fatti della notte tra il 7 e l'8 dicembre dimostra come la magistratura abbia tenuto in debito conto la forte richiesta sanitaria che veniva dal territorio tiburtino". Così in una nota congiunta il senatore di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni, il deputato di Fd'I Alessandro Palombi e Marco Innocenzi, coordinatore tiburtino del partito. "Siamo sicuri che ora la sinergia tra la Regione Lazio e l'Asl Roma 5 porterà a una veloce bonifica e riqualificazione delle strutture che metterà a tacere anche quei tentativi di strumentalizzazione politica fatti da chi, avendola gestita negli ultimi dieci anni, di certo non può permettersi di dare lezioni sulla gestione della Sanità nella regione Lazio", concludono. (Com)