Sinistra italiana: eletta nuova segreteria nazionale

- La Direzione Nazionale di Sinistra Italiana ha provveduto oggi, nella prima riunione dopo il congresso nazionale di Perugia, ad eleggere la nuova segreteria nazionale che guiderà il partito nei prossimi anni, insieme al segretario Nicola Fratoianni. Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa del partito a conclusione dei lavori della direzione. Entrano in segreteria: Donatella Albini, con esperienza professionale ed istituzionale nel campo medico a Brescia, seguirà le politiche per la sanità. Nico Bavaro, pugliese seguirà la Comunicazione e le politiche per il Mezzogiorno. Giuseppe Buondonno, docente, dalle Marche, proseguirà con l'incarico di responsabile scuola, università e formazione. Maria Campese, pugliese, proseguirà con la responsabilità sui settori infrastrutture e trasporti. Il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi è chiamato a seguire le politiche per i Beni Comuni e le relazioni con i movimenti. La coordinatrice dell'ufficio Diritti Lgbtq+ di Roma Capitale Marilena Grassadonia proseguirà nell'incarico di responsabile del settore diritti e libertà. Il giuslavorista di Bologna Federico Martelloni proseguirà nell'incarico di responsabile delle politiche del Lavoro. Il ravennate Giovanni Paglia proseguirà nell'incarico di responsabile economia a cui va aggiunto l'impegni del coordinamento della segreteria nazionale. Enrico Panini a lungo dirigente sindacale della Cgil e ed ex vice sindaco di Napoli è stato chiamato a dirigere il settore Enti Locali. La torinese Alice Ravinale , capogruppo comunale di Sinistra civica ecologista nel capoluogo piemontese, seguirà la conversione ecologica e attività produttive. Francesca Ruocco, a lungo dirigente sindacale nel settore scuola della Cgil la responsabilità dell'Organizzazione. Infine alla presidente dell'Assemblea nazionale Gabriella Branca avvocata e assessora del comune di Savona è stato chiesto di dirigere il settore giustizia. (Com)