Medio Oriente: Resistenza islamica in Iraq rivendica attacco a base Usa a Ain al Assad

- La Resistenza islamica in Iraq, coalizione di milizie sciite irachene filo-iraniane, ha rivendicato un attacco contro la base Usa di Ain al Assad, nell’Iraq occidentale. Lo rende noto un comunicato della Resistenza islamica in Iraq, aggiungendo che l’attacco fa parte della “resistenza contro le forze di occupazione statunitensi e in risposta ai massacri dell’entità sionista (Israele) contro il popolo della Striscia di Gaza". (Irb)