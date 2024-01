Israele: “Haaretz”, proteste a Tel Aviv e altre città per chiedere elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno manifestato oggi in piazza Habima a Tel Aviv, in Israele, per chiedere elezioni anticipate. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Haaretz”, aggiungendo che altre manifestazioni antigovernative si sono svolte in diverse città, tra cui Rehovot, Nes Tziona e Kfar Saba. Secondo la stessa fonte, l'ex capo dello Shin Bet (agenzia di intelligence per gli affari interni israeliani), Carmi Gillon, ha parlato alla protesta di Kfar Saba, chiedendo elezioni anticipate a causa della perdita di fiducia nel governo: "Dopo 113 giorni di combattimenti, 1.400 morti e più di 1.600 feriti, è ora di passare alle conclusioni”. “Non è possibile per le Idf (Forze di difesa israeliane) condurre una guerra su quattro fronti contemporaneamente”, riferendosi ai diversi teatri di scontri che stanno accrescendo le preoccupazioni per un allargamento regionale del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. “La nostra dipendenza dagli Stati Uniti è assoluta. Ogni cittadino israeliano porterà questo marchio sulla coscienza se gli ostaggi, vivi o morti, non torneranno a casa”, ha continuato Gillon, aggiungendo: “La mia conclusione è che il primo ministro (Benjamin Netanyahu) non vuole la fine della guerra e quindi impedirà in ogni modo il ritorno degli ostaggi. Non abbiamo fiducia nel governo che ci ha portato sull'orlo della distruzione. Chiediamo elezioni subito!". (Res)