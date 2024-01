Usa: "Cnn", Senato presenterà proposta per limitare arrivi illegali di migranti dal Messico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì scorso la Corte suprema degli Stati Uniti ha emesso un ordine temporaneo per consentire agli agenti della polizia di frontiera di rimuovere le barriere poste dal Texas. Il giorno seguente il procuratore generale del Dipartimento per la sicurezza interna, Jonathan Meyer, ha inviato una lettera al procuratore generale del Texas, Ken Paxton, chiedendo che lo Stato confermi l'accesso federale ai siti di confine. Abbott, da parte sua, sostiene che il Texas abbia il diritto costituzionale di proteggere il confine a causa del fallimento dell'amministrazione Biden nell'affrontare il flusso record di immigrati illegali negli Stati Uniti dal Messico. Nel dicembre 2023 gli Stati Uniti hanno documentato la cifra record di 302 mila migranti al confine meridionale, il numero più alto in un solo mese. È quanto emerge dai dati diffusi in una nota dall'Agenzia per la protezione doganale e di frontiera degli Stati Uniti, secondo cui la polizia di frontiera ha registrato 249.785 arresti al confine con il Messico a dicembre, in aumento del 31 per cento rispetto ai 191.112 di novembre e del 13 per cento rispetto ai 222.018 di dicembre 2022, il precedente massimo storico. Gli arresti sono diminuiti di oltre la metà durante le prime due settimane di gennaio, "in linea con le tendenze storiche e con una maggiore applicazione delle norme", ha affermato l'agenzia. L'agenzia aveva precedentemente affermato che la repressione da parte delle autorità messicane aveva contribuito al calo di gennaio. I messicani hanno registrato 56.236 arresti a dicembre, mentre i venezuelani 46.937, cancellando gran parte del calo seguito all'inizio dei voli di deportazione verso il Venezuela in ottobre. Gli arresti di guatemaltechi sono aumentati, con honduregni e colombiani che completano le prime cinque nazionalità. (segue) (Was)