Usa: "Cnn", Senato presenterà proposta per limitare arrivi illegali di migranti dal Messico (5)

- Nei giorni scorsi gli Stati di Florida, Oklahoma e Arkansas hanno preso posizione a fianco del Texas contro la decisione dell'amministrazione del presidente Joe Biden di ordinare la rimozione delle barriere unilateralmente posizionate dallo Stato della stella solitaria lungo il Rio Grande, per tentare di arginare la crisi migratoria al confine con il Messico. Nei giorni scorsi la Corte Suprema, con un voto di cinque giudici contro quattro, ha accolto un'istanza di emergenza presentata dal governo federale, che chiedeva la rimozione del filo spinato e di altre barriere posizionate dal Texas. Il governatore di quello Stato, Greg Abbott, e il suo procuratore generale, Ken Paxton, hanno reagito però con durezza, accusando Biden di consentire una vera e propria invasione degli Stati Uniti, e rifiutando di ordinare spontaneamente la rimozione delle barriere e di ritirare la Guardia nazionale dal confine. La vicenda assume sempre più i contorni di una grave crisi istituzionale: nelle scorse ore hanno espresso la loro vicinanza al Texas anche i governatori repubblicani degli Stati di Oklahoma e Arkansas, Kevin Stitt e Sarah Huckabee Sanders. Quest'ultima, su X (Twitter), ha addirittura annunciato che l'Arkansas è pronto a mobilitare la propria Guardia nazionale a sostegno del Texas, per tentare di arginare il flusso incessante di migranti irregolari e trafficanti attraverso il confine meridionale degli Stati Uniti. Sempre su X (Twitter), hanno preso posizione a sostegno del Texas anche il governatore della Florida, Ron DeSantis, e quello del Montana, Greg Gianforte. (segue) (Was)