Milano: terminata manifestazione pro Palestina

- È terminata la manifestazione pro Palestina di Milano e i partecipanti hanno iniziato a disperdersi. Era rimasto l'ultimo gruppo circondato dalle Forze dell'Ordine, che però hanno dovuto riaprire il traffico su via Padova costringendo il gruppo a spostarsi dalla strada. Gli agenti sono riusciti a contenere il gruppo di 1200 persone tra piazzale Loreto e l'angolo con Via Padova, nonostante ci siano stati diversi tentativi da parte dei manifestanti di superare le barriere degli agenti in tenuta antisommossa. Durante uno dei diversi contatti tra le parti, un uomo è rimasto ferito. Domani, ci sarà un'altra manifestazione pro Palestina alle 15. (Rem)