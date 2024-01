Germania: decine di migliaia di persone tornano in piazza contro estremismo di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Dopo le manifestazioni dello scorso fine settimana in Germania contro l’estremismo di destra, decine di migliaia di persone sono tornate oggi in piazza pacificamente in diverse città del Paese. Lo riporta il quotidiano “Bild”. A Osnabruck, nella Bassa Sassonia, si sono radunate circa 25 mila persone, tra cui il ministro della Difesa Boris Pistorius, ex sindaco della città. “Vogliono tornare ai tempi bui della follia razziale, della discriminazione, della disuguaglianza e dell'ingiustizia", ha affermato il ministro tedesco. Nel corso della giornata, secondo quanto riferito dalla polizia tedesca, circa 1.500 persone hanno manifestato a Neumarkt in der Oberpfalz, in 6.500 si sono radunati a Schweinfurt nella Bassa Franconia e circa 6.000 persone hanno manifestato a Ingolstadt, nell'Alta Baviera. A Dusseldorf, invece, hanno protestato oltre 60 mila persone, mentre più di 10 mila si sono radunate nella piazza del municipio di Kiel. (segue) (Geb)